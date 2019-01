Un giorno di riposo, quello concesso da Inzaghi ai suoi dopo la sconfitta netta contro il Napoli al San Paolo. Tempo di ricaricare le pile, fisiche e mentali, cercare di voltare pagina dopo l'ennesima sconfitta subita contro una big.



FORMAZIONE LAZIO - Inzaghi da martedì dovrà preparare la gara contro la Juventus: out Acerbi e Marusic, squalificati. In difesa sarà emergenza: è a rischio anche Luiz Felipe, è uscito dal campo in lacrime, si teme lo stiramento. Le prove di Inzaghi verteranno su una certezza: contro Cristiano Ronaldo e compagni alla Lazio mancheranno due centrali titolari.