Lazio, a Riyad si ferma Rovella: in dubbio per domani contro l'Inter

Tommaso Fefè

Infortunio al piede destro per Rovella in allenamento. Nei primi minuti della seduta di rifinitura di questa mattina a Riyad il centrocampista della Lazio si è fermato e ha lasciato il campo di gioco accompagnato dallo staff. La speranza è che si tratti solo di una botta dolorosa ma che non pregiudichi il suo impiego nella gara di domani contro l'Inter, in semifinale di Supercoppa italiana.



Le condizioni del centrocampista biancoceleste saranno valutate nelle prossime ore, anche tenendo conto dell'eventuale finale il 22 e, soprattutto, del successivo impegno in campionato contro il Napoli. Sarri ha comunque già pronte le alternative a centrocampo. Con l'ex Juve in dubbio, in cabina di regia potrebbe agire Vecino, insieme alle mezzali Guendouzi e Luis Alberto.