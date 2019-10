Un giorno pieno di tristezza e rispetto a Roma. È scoccata la mezzanotte e il mondo Lazio ora vive un giorno di lutto: il 28 ottobre 1979 Vincenzo Paparelli moriva colpito da un razzo lanciato dalla Curva Sud, era giorno di derby. Un barbaro omicidio, che scritte indegne in passato spesso hanno rivendicato, in giro per la capitale.



STRISCIONE DI RICORDO - In Curva Nord spesso sventola la bandiera con il volto di Paparelli, un ricordo continuo per sorregge anche il coraggio della famiglia. Non poteva quindi mancare oggi lo striscione della Curva Nord, comparso nella notte a Ponte Milvio: “Un onore ricordarti, un dovere difenderti...Vincenzo vive!”.