Ultimo tentativo per portare a Formello un terzino sinistro. Sfumato anche Reguilon, per la Lazio l'unico candidato rimasto è Valeri della Cremonese per il quale, come scrive oggi Il Messaggero, nelle ultime ore c'è stato un sondaggio. L'operazione è complicata e le speranze sono legate alle uscite. Ma Tare sembra intenzionato a fare comunque un tentativo.