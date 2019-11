La Lazio pensa al rinnovo di Lulic. Il capitano della Lazio, come riporta Cittaceleste.it, avrebbe deciso di lasciare la capitale a fine stagione per raggiungere la famiglia in Svizzera. Il club gli avrebbe dato via libera, ma ci starebbe ripensando. A sinistra la Lazio non riesce a trovare un'alternativa: Jony come quinto non convince, quindi la Lazio, in caso di accesso alla Champions, potrebbe chiedere al suo capitano di rimanere un'altra stagione. Dopo le comparse di Garrido, Braafheid, Lukaku e infine Durmisi, Tare non sembra riuscire a trovare l'identikit giusto per il ruolo di esterno sinistro. E alla fine potrebbe decidere di rinnovare ancora una volta a Lulic, in mancanza di alternative.