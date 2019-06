Jonathan Rodríguez Menéndez, meglio noto come Jony, è a un passo dalla Lazio. Tare ha trovato un accordo con gli agenti dell'esterno spagnolo classe 1991 per un triennale a quasi un milione di euro a stagione.



CLAUSOLA ATTIVATA - Nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Alaves ma il cartellino di Jony è di proprietà del Malaga. Che sarà costretto a rivedere la sua iniziale richiesta alla Lazio di 4,5 milioni per il cartellino. Gli andalusi hanno mancato la promozione in Liga e ora il giocatore potrà liberarsi grazie a una clausola. Si parla di una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. Ormai la Lazio è al traguardo, Jony è vicino a vestirsi di biacoceleste.