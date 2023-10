Il Ministro dello Sport Abodi gela Lotito sul progetto Flaminio: "Lo stadio Flaminio fa parte del dossier dei luoghi abbandonati - ha dichiarato il membro del governo, intervenendo in un forum all'Adkronos - Farlo diventare il nuovo stadio della Lazio è un progetto difficilmente realizzabile, per via delle fragilità e i vincoli che sussistono sulla struttura. Complesso pensare di poter raddoppiare la capienza e prevedere una copertura. Ritengo più facile che possa avere altre utilizzazioni di carattere sportivo, considerando anche l’area nella sua complessità".



Il riferimento del Ministro è al progetto di Cassa Depositi e Prestiti, che insieme al Credito Sportivo intenderebbe realizzare in tutta la zona una cittadella dello sport, coinvolgendo anche il vicino Palazzetto dello Sport, recentemente riqualificato. L'idea di Lotito invece sarebbe quella di riammodernare la sola struttura del Flaminio, rendendola però fruibile quotidianamente al pubblico.