La Lazio batte un colpo e muove il primo tassello del proprio mercato dando anche un piccolo segnale a Simone Inzaghi che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie lamentele a mezzo stampa. Il presidente Lotito ha trovato l'accordo giusto per portare a Formello Moahmed Fares con l'intesa economica con la Spal che è stata trovata nelle ultime ore.



BATTUTA L'INTER - Cifre che arriveranno, bonus compresi, a circa 10 milioni di euro e con l'esterno algerino che è atteso a Roma già nel corso delle prossime ore per visite mediche e firma. Battuta la concorrenza dell'Inter che nelle ultime settimane aveva fatto un tentativo con la Spal arrivando però a cifre ben più basse (e con una formula non convincente) rispetto a quelle concordate dalla Lazio.