Può essere la settimana della svolta per Romagnoli alla Lazio. Come scrive il sito alfredopedulla.com, dopo una telenovela andata per le lunghe, ben oltre il preventivato, ora i biancocelesti vogliono accelerare e chiudere la questione. Pronto il rilancio da Formello per garantire i 3 milioni richiesti dal calciatore come ingaggio.



La società, si legge ancora sulla stessa fonte, ha deciso di uscire allo scoperto, a prescindere dal futuro di Acerbi, per il quale si continua a cercare un'acquirente. Il rinforzo in difesa chiesto da Sarri sta dunque per arrivare.