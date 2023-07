Accelerata sul mercato negli ultimi giorni per la. Lo stessoè arrivato a sbilnaciarsi ieri, ancora fuori dall'albergo di Auronzo di Cadore, intrattenendosi a parlare con tifosi e cronisti presenti. Per poco il patron non si è tradito svelando i colpi messi a segno. Plurale, sì, perchè a chi gli chiedeva diha detto: "Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ora però l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende. Io penso che lui verrebbe, ma io un altro l'ho già compr...". Poi si è mangiato la lingua.Il sostituto diè la priorità. Lo aveva detto il patron e i fatti lo confermano. Oltre al centrocampista polacco del Napoli infatti, il numero uno del club biancoceleste si è mosso nell'ombra anche per un altro profilo meno noto. Si tratta del giovane astro nascente del calcio russo, di proprietà della dinamo Mosca. Il nome lo ha tirato fuori oggi Il Messaggero. Talento cristallino, classe 2003, era a un passo dal vestire la maglia del Chelsea un anno fa, ma la guerra ha poi bloccato tutto. Contratto in scadenza tra un anno col club moscovita e valore che si aggira intorno ai 15 milioni.E la Lazio ha spazio solo per un altro posto. Il che pone il club davanti a una scelta:L'altro colpo che Lotito ha in pugno infatti è in attacco. Dopo la sparata su Berardi, il presidente biancoceleste ha virato con decisione sull'esterno inglese, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Bayer Leverkusen., con cui ha già lavorato proprio ai tempi in cui il toscano sedeva sulla panchina dei Blues. Pere può chiudere in qualsiasi momento. Lui e Zakharian potrebbero arrivare insieme solo nel caso in cui la Lazio cedesse all'estero e a titolo definitivo un altro degli extracomunitari attualmente in rosa.