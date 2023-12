La Lazio, rivela Sky Sport, è vicina all'accordo che porterebbe Emanuele Valeri in biancoceleste a parametro zero nella prossima stagione, con il giocatore che andrà in scadenza a giugno e che ha già comunicato alla Cremonese la sua intenzione di non continuare in grigiorosso: il club, per tutta risposta, lo ha messo fuori squadra. Decisivo un incontro tra l'entourage del giocatore e il ds Angelo Fabiani. A gennaio, invece, è possibile un prestito al Verona.