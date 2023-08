Una notte di contatti costanti ha portato al risultato sperato dalla Lazio: c’è l’intesa con il Marsiglia per Guendouzi sulla base di 13 milioni più 5 di bonus e una percentuale vicina al 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista francese era diventato da tempo il primo obiettivo per Sarri e presto sarà accontentato.



LA SITUAZIONE - Sono ore importanti, forse decisive per la trattativa. La Lazio oggi avrà un summit con gli agenti di Guendouzi per cercare un’intesa sulla durata del contratto e sull’ingaggio. La richiesta del giocatore è di circa 3 milioni di euro a stagione. Il club biancoceleste si aspetta di definire il tutto nelle prossime ore per poi prenotare le visite mediche di Matteo tra domani e martedì.