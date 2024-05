Getty

è sempre più vicino a dire addio allae all'Italia: illo aspetta per una nuova avventura.Il fantasista spagnolo aveva già dichiarato pubblicamente di voler chiudere la sua esperienza in biancoceleste e in Serie A diversi club,. Gli ultimi sviluppi, però, spengono queste speranze.- Come riferito da Relevo infatti,per quanto riguarda il suo contratto.- Definita la parte che riguarda il giocatore, il club qatariota cerca ora l'intesa definitiva con la Lazio, forte di un contratto fino al 2027 con Luis Alberto, e nelle prossime ore sono previsti. L'obiettivo è di chiudere intorno ai, circa 5 in meno rispetto ai 15 chiesti dalla società capitolina.

- Trattativa in fase molto avanzata e ben avviata,, presidente della Lazio: è il tassello mancante per concludere l'operazione.- Luis Alberto, 32 anni il prossimo 28 settembre, ha chiuso questa stagione con 44 presenze complessive condite da 5 gol e 11 assist in tutte le competizioni.