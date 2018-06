Alejandro Gomez alla Lazio è ben più di una suggestione. Il Papu infatti è un obiettivo concreto per i biancocelesti che infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, avrebbero già trovato un'intesa con l'entourage dell'argentino. C'è l'accordo con il giocatore, che oggi era a Milano con il suo agente Beppe Riso e Andrea Petagna. Manca, al momento, l'intesa con l'Atalanta sulla valutazione del cartellino. Tare ha offerto 10 milioni di euro, gli orobici ne pretendono 15. La distanza non è facilmente colmabile, e l'Atalanta non sembra propensa a far sconti per il suo capitano. La trattativa è comunque vivissima.