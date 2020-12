In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Bruges, ai microfoni ufficiali del club biancoceleste ha parlato il difensori Francesco Acerbi. Ecco come si è espresso il Leone a neanche un'ora dall'ultima sfida del girone F di Champions League, sfida che potrebbe valere gli ottavi di finale per la squadra di Inzaghi: "Sarà una partita importantissima, probabilmente la più importante della stagione. Abbiamo fatto tanto per essere qui, siamo a un passo dall'obbiettivo e non vogliamo che ci sfugga di mano questa occasione. Il campo vista la pioggia sarà pesante. Si tratterà di una partita intensa, loro vorranno vincere assolutamente, noi uguale. Sarà una gara che si deciderà negli episodi. Noi siamo pronti e daremo tutto perché dovrà essere una serata storica".