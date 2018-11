Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato al termine della sconfitta con l'Apollon ai microfoni di Lazio Style Channel: "Al di là del record, ci sono poche parole da dire stasera: loro più cattivi, correvano tutti, hanno messo più voglia. Si poteva vincere o perdere, però la prestazione doveva esserci. Il campo non era dei migliori, ma non deve essere un alibi, hanno meritato la vittoria. Poco male, perché tra due giorni si rigioca e quella di Verona sarà davvero una partita importante. Il Chievo è una squadra fisica, esperta, mister Di Carlo lo conosco e sa mettere bene in campo le sue squadre. Se non sei cattivo non vinci neanche a Verona".