Il difensore della Lazio Francesco Acerbi parla a Rai Sport prima della sfida con l'Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia: "E' uno scontro diretto e ci teniamo molto, poi in campionato vogliamo fare bene. L'Atalanta è forte, corre, ma siamo forti anche noi. Teniamo molto alla Coppa Italia così come alle altre gare, vogliamo fare una grandissima partita stasera come domenica".