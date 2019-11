Alla vigilia di Lazio-Celtic parla Francesco Acerbi che presenta la partita e fa il punto sulla situazione dei biancocelesti.



SULLA SQUADRA - "Il gruppo è armonioso anche quest'anno. Abbiamo sempre giocato bene e le prestazioni sono state buone ad eccezione del secondo tempo con la Spal e il primo contro l'Atalanta. ​La vittoria contro il Milan sarà per noi un punto di partenza. L'obiettivo è quello di essere consapevoli ma anche umili ed equilibrati".



MAI ABBASSARE LA GUARDIA - "Manca ancora qualcosa per fare il salto di qualità, non dobbiamo mai abbassare la guardia, dobbiamo essere costanti. Cerchiamo ogni giorno di migliorare. Gli attaccanti sbagliano tanto quanto i difensori".



SUL MODULO - "Mi diverto a giocare a prescindere dal modulo, anche se preferisco giocare a 3. Ad ogni partita cerco di applicarmi con il massimo impegno come ci chiede il mister, ogni partita proviamo ad entrare in campo con l’obiettivo di non subire gol".



CATTIVI COME IL CELTIC - "Domani servirà qualcosa di più rispetto all'andata anche se a Glasgow abbiamo giocato una buona partita. Non possiamo scendere in campo pensando che sia l'ultima spiaggia. Non possiamo permetterci di sbagliare perché loro ti puniscono al minimo errore. Loro saranno cattivi, dobbiamo esserlo anche noi":