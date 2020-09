La Lazio ha rinnovato il contratto di Ciro Immobile, che si lega fino al 2025 ai biancocelesti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ora tocca a Francesco Acerbi rinnovare il proprio contratto: nuova scadenza 2024 e richiesta di 3,5 milioni, col club che ne offre 2,5. Parti, comunque, al lavoro. Con questi rinnovi, la Lazio vede il suo monte ingaggi salire.



Il tetto dei 70 milioni lordi che resisteva fino a qualche settimana fa verrà superato, ma è un investimento necessario per accontentare i big e non perderli. E in ballo c'è anche il rinnovo di Simone Inzaghi: la Lazio vuole prolungare fino al 2023 con ingaggio a 3 milioni, il tecnico ne vorrebbe 4, come Immobile.