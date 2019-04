Francesco Acerbi è diventato uno, appena arrivato alla Lazio, uno dei leader dello spogliatoio. I tifosi si sono innamorati del suo attaccamento, della sua forza di volontà, ne hanno subito apprezzato le doti tecniche e morali. L'affetto nei suoi confronti continua a crescere. Tanto da ricevere addirittura lettere.



LETTERA AD ACERBI - La missiva gli è stata consegnata con un regalo: un pupazzo a forma di leone, con la sua maglietta addosso. La lettera, che Acerbi ha pubblicato sui social, recita: "Ti volevamo spiegare brevemente cosa rappresenti per noi. Sei un combattente, un guerrero che non molla mai, un leone. Hai fatto innamorare i laziali di te, perché in primis sei un laziale vero". Colpito e affondato, Acerbi si è quasi commosso: "È bello ricevere queste dichiarazioni dai propri tifosi. Messaggi che fanno bene al cuore".