Insieme a Simone Inzaghi, in conferenza stampa si è presentato anche Francesco Acerbi. Ecco come si è espresso il difensore della Lazio in vista della sfida contro il Bruges: "Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile, essendo anche in emergenza. L'importante è che siamo in 11 e possiamo giocare. Daremo il massimo affinchè il risultato sia positivo. Giochiamo alla pari, ogni partita è a sè. Il Dortmund era favorito su di noi e poi ha perso. Noi teniamo molto alla competizione e quindi faremo il massimo per raggiungere gli ottavi. Abbiamo dimostrato di averne le possibilità".