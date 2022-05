Francesco Acerbiha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di Lazio-Sampdoria di stasera. Queste le sue parole pubblicate sul match program diffuso sul sito ufficiale dei biancocelesti. "Stasera mi aspetto una partita difficile contro una squadra in fiducia, a caccia della matematica salvezza. Noi però giochiamo in casa e vogliamo vincere per raggiungere l'Europa". Il difensore è tornato anche sul gol siglato la settimana scorsa a La Spezia, discusso, ma decisivo per la vittoria: "Quella retr è dedicata all'impegno messo quest'anno dalla squadra, che ha sempre lottato in ogni momento, bello e brutto. Spero che a fine campionato possa essere ricordato come il gol che ha portato la Lazio in Europa. Sarebbe il gousto riconoscimento per tutti. In questa stagione ci sono state delle difficoltà, ma il calcio perché ogni annata è diversa dalla precedente. Sono sincero, i gol mi interessano relativamente. Può farli chiunque, l'importante è che la Lazio vinca e porti a casa tre punti fondamentali per l'Europa".