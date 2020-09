Urge un chiarimento tra Francesco Acerbi e la Lazio. Dopo lo sfogo di domenica sera, ieri il Leone non si è visto a Formello di pomeriggio, ma di mattina, da solo, evitando ogni tipo di incontro. Oggi il numero 33 tornerà in gruppo vista anche la doppia seduta in programma. Per ora la società biancoceleste ha rinviato il confronto e come riporta Il Corriere dello Sport non è detto che alla fine opti per una multa al calciatore. Tutto dipenderà dal faccia a faccia previsto in questa settimana tra la Lazio e l'entourage di Acerbi.