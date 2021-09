Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha commentato il ko in Europa League per mano del Galatasaray: "Con il Milan abbiamo fatto una brutta figura, oggi volevamo riscattarci, ma non ci siamo riusciti. Corriamo tanto, a volte a vuoto, mancano ancora un po’ le distanze e sprechiamo energia. Oggi ho comunque visto molti miglioramenti. L'errore di Strakosha? Mi dispiace perché fa un errore che può capitare a tutti".



Sul calcio di Sarri: "Si sa che ci vuole tempo. Cerchiamo di diminuire questo tempo, testa alta e bisogna dare qualcosina in più da parte di tutti oltre che lavorare con il sorriso. É anche una questione mentale perché ci metti talmente tanta anima per far bene quello che dice il tecnico che a volte cedi".