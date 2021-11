Al termine del match contro la Lokomotiv Mosca, Francesco Acerbi ha commentanto la vittoria della Lazio ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso: "Loro sono partiti fortissimo. Noi abbiamo iniziato bene, non trovando però la soluzione giusta dal basso. Nella ripresa siamo rimasti tranquilli e con gli spazi che si sono creati abbiamo creato occasioni e trovato il gol. Stiamo facendo bene, abbiamo un metodo di lavoro efficace. Serve ancora crescere su tanti aspetti, ma stiamo mettendo in mostra delle buone cose. Proveremo a mantenere ancora la porta inviolata. Per Napoli sarà necessario riposare, provando a giocare la nostra partita. Loro hanno quarantotto ore di riposo, ma non dovrà esserci nessun alibi. Ce la giocheremo con le nostre qualità e la volontà di ottenere il risultato".