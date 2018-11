Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha analizzato il pari dei biancocelesti contro il Sassuolo: "Pari giusto? Sì, abbiamo incontrato una squadra forte che gioca bene. Noi siamo stati cattivi e determinati, abbiamo preso un gol da polli ma siamo stati sul pezzo. Venire qui non sarà facile per nessuno, mi è piaciuto l'atteggiamento della Lazio, punto giusto".



SUL SECONDO TEMPO - "Abbiamo avuto un paio di occasioni, loro hanno un gran palleggio. Hanno studiato bene la partita, non potevamo sbagliare neanche un passaggio. Abbiamo concesso solo il possesso palla, il Sassuolo non ha avuto occasioni nitide".



SUL RITORNO - "Mi sono emozionato, oltre a 5 anni calcistici ho vissuto tante cose qui, come la malattia. Ora vado a salutare tutti gli altri, qui sono cambiato come persona e ho tanti ricordi".