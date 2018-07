La Lazio vuole fare di Francesco Acerbi il dopo de Vrij. La trattativa col Sassuolo va avanti, ma al momento c'è ancora distanza tra i due club: i biancocelesti offrono 6 milioni di euro più il cartellino di Danilo Cataldi, i neroverdi ne chiedono 7,5 più l'ex Benevento. Il giocatore, però, sembra avere le idee chiarissime sul suo futuro: l'ex Milan, questa mattina, come riporta il Corriere dello Sport, non si è presentato alle visite mediche di inizio stagione. Acerbi prova a forzare la mano per scrivere il proprio futuro e sposare la causa biancoceleste.