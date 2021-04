Francesco Acerbi, difensore della Lazio, parla a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia: "Loro sono stati bravissimi, come ogni partita fa la prima ora a grandissima intensità e noi siamo stati bravi a sfruttare il loro momento di calo. Ci sta una partita meno brillante del solito, siamo tornati stanchi dalle nazionali e qualche difficoltà è normale, ma la squadra ha sopperito con il carattere e va bene così. Squadra da Champions? Lotteremo fino alla fine, siamo lì con una partita in men: non provarci sarebbe un peccato".