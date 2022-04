Francesco Acerbi è stato protagonista, suo malgrado, di un litigio con Marusic dopo il gol subito da Tonali. Il centrale della Lazio si è sfogato su Twitter: Ora basta.

Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia.

C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me.

#Acerbi“.