Tramite un post e una story su Instagram, Francesco Acerbi ha lanciato l'allarme nel pomeriggio di ieri. C'è apprensione non solo in casa Lazio, ma anche in ottica Italia visto che il numero 33 biancoceleste si giocherà un posto da titolare per l'Europeo con Bonucci e Chiellini. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il Leone della Lazio rischia tre settimane di stop dopo i primi accertamenti effettuati. Sembrerebbe aver riportato uno stiramento del legamento collaterale del ginocchio destro. In giornata ci sarà il controllo decisivo nella clinica Paideia. Di certo la stagione con la Lazio è terminata. Acerbi incrocia le dita però per la rassegna con gli Azzurri.