Acerbi al centro della difesa e dei meccanismi difensivi di Inzaghi. Ha atteso con trepidazione, come tutti, le vicende di mercato: l'ex Sassuolo vuole regalarsi la Champions, vuole scendere in campo nella competizione più importante, come riporta il Messaggero. Crede che la Lazio sia più forte, che sia in grado di competere davvero. Inzaghi si appoggia a lui, su di lui ha costruito i meccanismi difensivi che dovrebbero rendere la Lazio impenetrabile.



ACERBI AL CENTRO - Al centro del progetto tecnico c'è Acerbi. Lo ascoltano tutti, perfino il senatore Stefan Radu: è Francesco Acerbi a comandare la difesa. Tanto da fare perfino da 'chioccia' a Vavro, il neo-acquisto biancoceleste.