Si va delineando la rosa della. Con l'arrivo dei nuovi acquistivede comporsi il gruppo col quale affrontare la stagione e advaluta anche quali elementi comprimari potranno essere confermati. Tra questi due in particolare stanno attirando l'attenzione del tecnico:Il primo è rientrato alla base dopo un paio d'anni di prestiti tra Salerno e Venezia.Si è aggregato in sordina al ritiro. Sembrava dovesse essere solo di passaggio. Una pedina di scambio sul mercato. InveceA centrocampo il toscano ha chiesto un rinforzo in più, ma intanto una pedina jolly come lui, che può essere impiegato come mezz'ala su entrambi i lati, potrebbe comunque fare comodo.Il giovane argentino invece sta stregando il pubblico allo Zandegiacomo. Ha 17 anni e tanto ancora da imparare, ma rispetto al suo compagno e amico Raul Moro - altro talento su cui a Formello puntano molto - sembra mostrare molti più miglioramenti rispetto all'anno scorso.. Già oggi il ragazzo in amichevole avrà l'occasione di mettersi in mostra ancora una volta. E chissà che alla fine non convinca tutti a puntare forte su di lui, a dispetto dell'età, per la prossima stagione.