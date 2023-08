La Lazio continua a muoversi sul mercato a pochi gironi dalla chiusura della finestra per i trasferimenti. Il club biancoceleste lavora non solo per il centrocampo, ma anche per risolvere la questione portieri. Se per il secondo di Provedel rimangono attive le piste Lloris e Sepe, il terzo portiere sarà Alessandro Berardi del Verona. L'estremo difensore è cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e quindi è utile per le liste. Adamonis, intanto, è vicino al Perugia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.