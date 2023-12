Daichi Kamada può salutare la Lazio già a gennaio. L'indiscrezione di mercato la racconta oggi il Messaggero. Il calciatore giapponese tra l'altro dai primi del mese fino (probabilmente) a febbraio, sarà impegnato in Coppa d'Asia con la nazionale nipponica. Potrebbe quindi non fare più ritorno a Roma, a patto che arrivi un'offerta che soddisfi Lotito.



Il presidente biancoceleste chiede almeno 4-5 milioni di euro per cedere il cartellino del centrocampista. Arrivato a parametro 0 in estate, l'ex Eintracht ha segnato finora solo un gol, a Napoli, nella vittoria 1-2 alla terza giornata. poi tanta panchina e molti più momenti bassi che alti in questi primi mesi a Roma. Sarri lo apprezza tecnicamente, ma non è ancora riuscito a farlo esprimere al meglio nel suo sitema di gioco. Il tecnico della Lazio è contento anche dell'applicazione che Kamada dimostra in allenamento per imparare ad interpretare il ruolo di mezzala nel 4-3-3 sarrista: movimenti e tempi diversi rispetto a quello che era sempre stato abituato a fare in carriera. Per ora però i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative e il minutaggio in campo non soddisfa lo stessio giocatore in primis. Il contratto firmato ad agosto è di un anno solo. Le opzioni di rinnovo automatico per ulteriori due stagioni difficilmente scatteranno se la situazione non cambierà. Anche per questo lo scenario di un addio anticipato potrebbe rappresentare una soluzione conveniente per tutti