Allenamento mattutino quest'oggi a Formello per la Lazio, che ha vinto 4-0 l'amichevole con la Primavera biancoceleste grazie ai gol di Adekanye, Cataldi, Jony e Raul Moro.



Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà martedì per la ripresa degli allenamenti in vista della prossima giornata di campionato contro l'Atalanta.