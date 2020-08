C’è anche il nome di Correa nella lista dei convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore, rientra sabato sera dopo un contrattempo familiare a Mykonos. La Lazio ha fatto sapere che il tampone fatto in Grecia dall’argentino ha dato esito negativo. Da capire se partiranno Adamonis, Adekanye, Patric e Escalante che non hanno partecipato agli ultimi ultimi tre allenamenti a Formello e ai test all’Isokinetic