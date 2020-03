La Lazio, dopo una stagione fantastica, funestata dall'emergenza Coronavirus. Bobby Adekanye, giovane attaccante della Lazio, racconta il momento e la quarantena– come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – al portale olandese Voetbalzone: “Una settimana fa mister Inzaghi ci ha spiegato la situazione, sono tornato a casa ed ho fatto spesa con mio fratello. Avevo pensato di tornare in Olanda, ma poi ho capito che non fosse il caso, e poi qui alla Lazio sono in buone mani”.



LAZIO ADEKANYE – Molte ore a casa, il giovane attaccante prova a far passare il tempo. : “Sto vedendo Prison Break, sono alla seconda stagione. La prima è stata più bella ma anche questa sta salendo di livello. Poi uscirà La Casa di Carta dove Neymar avrà una piccola parte, sono molto curioso di vedere. E poi gioco alla Playstation, sto facendo un torneo a FIFA con i miei vecchi amici di Alphen aaa de Rijin. Ho tanti modi per passare il tempo, ma non vedo l’ora di tornare a giocare al calcio vero”.