Di nuovo al centro delle polemiche l'aereo della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, il velivolo è stato utilizzato dalla Salernitana (seconda società di Lotito) per raggiungere la Lombardia. Quest'oggi infatti i granata giocheranno contro il Monza. L'episodio dell'aereo ha generato di nuovo l'ira dei tifosi campani contro la presidenza. Nonostante la Salernitana al momento sia prima in classifica in Serie B, continua il clima tesissimo. A tal proposito ecco lo sfogo degli ultras della Salernitana sulla pagina Facebook 'A difesa della nostra città':



"Tutto ha un limite tranne l’indecenza. Inaccettabile. Ennesimo affronto ad una città ormai stanca di voi e della vostra strafottenza. Un viaggio su un aereo di proprietà della Lazio che mortifica nell’anima. State calpestando con insana arroganza l’orgoglio di una tifoseria intera. La nostra dignità strucida e sgualcita. Non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo. Della vostra morale ne abbiamo le palle piene. La misura è colma: ve ne dovete andare! La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria. A difesa della nostra identità. A difesa della nostra gente. A difesa della nostra città".