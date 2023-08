Affare fatto tra Lazio e Empoli per Matteo Cancellieri. L'ala destra ex Hellas e nazionale azzurro under 21, arrivata l'anno scorso in biancoceleste senza però riuscire a ritagliarsi spazio con continuità nelle gerarchie di Sarri, andrà in prestito oneroso ai toscani per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 12. L'accordo è stato trovato in questi giorni. Manca solo l'ufficialità per formalizzare il trasferimento.



Un'estate fa il cartellino di Cancellieri fu acquistato per 7 milioni dal Verona. La Lazio punta così a rivalutare l'investimento fatto, sperando che a Empoli il classe 2002 possa trovare maggior minutaggio in campo in Serie A per fare esperienza e rilanciarsi.