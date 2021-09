Intervistato da Radio Punto Nuovo, Adrian Aliaj, agente del centrocampista della Lazio, Toma Basic, ha parlato del suo assistito e della scelta fatta in estate:



"È un giocatore di grande qualità. Non c'era solo la Lazio, anche il Napoli, l'Atalanta ed il Milan erano sul calciatore. Ha bisogno di tempo, ha tecnica, vede la porta col mancino. Si deve adattare al calcio italiano, con Sarri che è un grande allenatore sarà tutto più semplice. La Lazio ha avuto qualche piccola difficoltà, ma non è uscita fuori strada. Sono convinto che potrà esser una stagione importante, l'Italia è sempre stata la nostra prima scelta".