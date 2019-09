Miguel Correia Veloso, agente del difensore della Lazio Bastos, ha parlato a lalaziosiamonoi.it del suo assistito: "In estate abbiamo ricevuto tre offerte importanti da Watford, Leicester e da una squadra di Istanbul, ma la Lazio non voleva cederlo e quindi si è deciso di proseguire insieme. Rinnovo? Credo che nel giro di due o tre settimane sarò a Roma, incontrerò il direttore e vedremo il da farsi. So che c’è interesse da parte del club nel rinnovare il contratto e anche noi vogliamo discuterne".