Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti di You First Sports, agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, parla al Corriere dello Sport del futuro del numero 10 dei biancocelesti: “Rinnovo? Siamo vicini. Con la Lazio ci vedremo più avanti, quando ci sarà modo di trattare temi come questo. Siamo costantemente in contatto con la società e per loro Luis è un giocatore fondamentale per mantenere la Lazio sui livelli attuali. E' diventato un giocatore top. Abbiamo ricevuto diverse offerte, è normale che Luis attiri l'interesse di grandi club ma abbiamo sempre parlato con la Lazio”.