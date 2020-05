Miguel Alfaro, agente di Luis Alberto, trequartista della Lazio, parla del suo assistito. Queste le parole riportate da Radiosei: “Siamo in totale sintonia con la società. Ci siamo dati appuntamento per firmare quando la situazione sanitaria migliorerà. È incredibile vedere come si allena, vuole essere sempre al top. Luis è diventato meritatamente un top player. Ha grande voglia di aiutare la Lazio a raggiungere il sogno scudetto e poi godersi la Champions League”.