Matteo Materazzi, agente di Stefan Radu, difensore della Lazio, parla a LaLazioSiamoNoi.it: "Il record di Radu? Un risultato straordinario e fortemente voluto da lui. Ogni volta evita le sirene di mercato, ti fa capire l’amore che ha per questa maglia. Quest’anno c’era la possibilità di cambiare ma lui non se l’è sentita, vedremo ora che succederà perché è anche in scadenza quindi capiremo il suo futuro. Rinnovo? Mi auguro che se ne parli a breve perché lui ci tiene tantissimo alla Lazio. Per adesso non ne abbiamo ancora parlato".