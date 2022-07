Settimo acquisto in arrivo per la. Il secondo a parametro zero, dopo Romagnoli.. Accordo trovato ieri tra la società e l'entourage del giocatore, in un incontro andato in scena nel pomeriggio. Vanno solo limati gli ultimi dettagli sulle commissioni agli agenti e poiLa stretta di mano c'è stata per un contratto da. Si punta a definire tutto entro la fine di luglio, per aggregare al più presto il calciatore al gruppo.- destinato alla cessione - come riserva di affidamento ed esperienza in mezzo al campo.Tra i tifosi c'è chi store il naso, perché avrebbe preferito un altro profilo, magari più giovane e con menonegli ultimi anni. Appenaper il nazionale uruguayano, che due anni fa ha anche dovuto fare i conti con un lungo infortunio al ginocchio. In molti speravano che la pista Ilic potesse davvero concretizzarsi a prescindere da Luis Alberto. Ma la realtà. Il solo Basic non bastava per reggere il peso di un reparto troppo sbilanciato in proiezione offensiva. All'occorrenza il sudamericano può inoltre ricoprire sia il ruolo di mezzala, sia quello di mediano d'interdizione. Ha anche le caratteristiche dell'incursore e il passo per poi tornare velocemente a coprire le ripartenze avversarie.che, per altro, già conosce le metodologie di lavoro dell'allenatore toscano. Il suo inserimento completa quindi il reparto centrale. Nella speranza dell'ambiente biancoceleste che non ci siano ora delle uscite pesanti.