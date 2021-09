Da ieri il mondo Lazio si interroga sul costo messo a bilancio di Akpa Akpro. Dai 99mila euro e rotti presentati a settembre 2020 si è passati a 12milioni e 705mila euro. Un costo monstre considerando che l'ivoriano proveniva dalla Salernitana in Serie B. Eppure il presidente Lotito ha spiegato l'arcano a Il Messaggero: "Non è stato pagato ancora nulla, si tratta di premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi, che matureranno eventualmente in 5 anni". In poche parole con una cessione a breve termine a Salerno arriverà decisamente meno dei 12 milioni inseriti sul bilancio.