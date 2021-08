In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Spezia ai microfoni ufficiali del club capitolino è intervenuto Akpa Akpro. Ecco come si è espresso il centrocampista ivoriano: "Sensazioni? Mi sento bene, conosco il modo di giocare del mister e piace tanto. Lavoro duro per poter dare sempre una mano a questa squadra. Partita con l'Empoli? Tecnicamente non ho fatto bene. Ho perso troppi palloni e devo migliorare questo aspetto. L’importante però è aver vinto la prima di campionato con il nuovo allenatore che è sempre difficile. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa e vincere con l’Empoli. Pubblico sugli spalti? Sarà una partita difficile, ma sarà bellissimo giocarla con i tifosi. Loro ci aiutano sempre e ci spingono".