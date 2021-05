In attesa di Lazio-Parma, prevista per domani allo stadio Olimpico alle ore 20:45, Akpa Akpro è stato il calciatore biancoceleste protagonista del match program dei canali ufficiali del club capitolino. Ecco come si è espresso il centrocampista ivoriano: "Sarà una partita importante come tutte le altre, anche se questa lo sarà di più perché proveniamo dalla sconfitta contro la Fiorentina e vogliamo rialzarci subito. La qualificazione in Champions sarà sempre un obbiettivo importante per la Lazio".



E continua: "Ora ho più esperienza in Serie A e questo è importante. Sono cresciuto piano piano con la squadra, prendendo più fiducia. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, mentre oggi ho un grande rapporto con tutti i miei compagni di squadra. La notte contro il Borussia Dortmund è stata indimenticabile, ma spero che la qualificazione alla prossima Champions League possa essere ancora più bella di quel gol contro i gialloneri".