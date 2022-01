Potrebbe essereci un'altra partenza in casa Lazio da qui alla fine del mercato. Secondo diversi media turchi gli agenti di Akpa Akpro starebbero proponendo il cartellino dell'ivoriano - finito in fondo alle gerarchie di Sarri e alle prese da diverse settimane con dei problemi di salute - al Galatasaray. Le tempistiche sono strette per intavolare una trattativa last minute, che reta quindi difficile, ma non impossibile. Non è escluso inoltre che i discorsi possano comunque essere portati avanti nelle prossime settimane in vista dell'estate.