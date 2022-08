Akpa Akpro può restare a Formello. Il calciatore ivoriano è nella lista degli esuberi della Lazio, ma fin qui ha declinato tutte le offerte arrivate per eventuali trasferimenti. Quasi tutte da serie B o campionati minori, ad onor del vero. Il centrocampista preferirebbe piuttosto restare in biancoceleste, anche se indietro nelle gerarchie di Sarri, provando a ritagliarsi il suo spazio.



Tecnico e società potrebbero anche accontentarlo. L'ex Salernitana però quasi certamente resterebbe fuori dalla lista per l'Europa League, rimanendo a disposizione solo per la Serie A e la Coppa Italia. In ogni caso, ci sono ancora una decina di giorni prima della fine della sessione di mercato. Non è escluso che possa spuntare fuori una soluzione last minute che accontenti tutti.